Італія

Португальський вінгер відновився після травми.

Вінгер Мілана Рафаель Леау зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі "россонері" проти Роми в італійській Серії А. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 26-річний португалець відновився після м'язової травми стегна і вже розпочав тренування в загальній групі.

У нинішньому сезоні Леау провів лише шість матчів, у яких забив чотири м'ячі.

Нагадаємо, матч Мілан – Рома відбудеться завтра, 2 листопада, о 21:45.