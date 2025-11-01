Португальський вінгер відновився після травми.
Рафаель Леау, Getty Images
01 листопада 2025, 14:46
Вінгер Мілана Рафаель Леау зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі "россонері" проти Роми в італійській Серії А. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, 26-річний португалець відновився після м'язової травми стегна і вже розпочав тренування в загальній групі.
У нинішньому сезоні Леау провів лише шість матчів, у яких забив чотири м'ячі.
Нагадаємо, матч Мілан – Рома відбудеться завтра, 2 листопада, о 21:45.