Італія

Наставник "старої синьйори" поділився своїми емоціями після першої гри на чолі Ювентуса.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті прокоментував перемогу своєї нової команди у матчі Серії А проти Кремонезе (2:1).

"Через дві хвилини всі могли зрозуміти, де Копмейнерс грає. Я очікував, що він буде в позиції, де зможе завдати більше шкоди, бо нам рідко вдавалося перемістити його справа наліво і навпаки. Намір полягав у тому, щоб Тюрам трохи просунувся вперед, а Коопмайнерс зайняв цю позицію, тож у нас був би додатковий гравець у півзахисті. Це тому, що єдиний реально небезпечний гравець Кремонезе — це Варді.

Я побачив гарну гру з точки зору комунікації та зосередженості, тому що Копмейнерс був захисником більше, ніж будь-хто інший, коли йшлося про забезпечення організації та контроль лінії контратак. Це було необхідно, тому що Кремонезе дуже небезпечний з цими навісами для такого чемпіона, як Варді, що ми бачили на прикладі голу, який він забив.

Ми вже почали підпускати їх ближче до перерви, а потім і після перерви, тому, очевидно, є області, де нам потрібно покращитися. Є багато областей, які потребують покращення, і швидкого. У деяких із цих гравців видно потенціал, я їм довіряю, але рівень Ювентуса також тисне на них.

Вчора, під час розмови з власниками клубу, вони запитали, чи мені щось потрібно. Ззовні здається, що це чудово, що в Ювентуса є все в наявності, але зсередини це ще більш вражаюче, адже ти цього не бачив. Це створює тиск, змушує усвідомити рівень, і це може обтяжувати деяких гравців, тому їм потрібен час", — наводить слова Спаллетті Football-Italia.

Після десяти турів Ювентус набрав 18 очок і посідає п'яте місце у Серії А.