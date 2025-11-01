Італія

Новий головний тренер бьянконері заявив, що, незважаючи на невдалий старт, він вірить у здатність команди поборотися за чемпіонство.

Новий головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті з перших днів роботи почав вселяти впевненість у свою команду. Незважаючи на кризовий старт сезону, який призвів до зміни на тренерському містку, Спаллетті публічно заявив, що боротьба за чемпіонство ще не завершена. ​

Як повідомляє ESPN, 66-річний фахівець наполягає, що Ювентус все ще може виграти титул Серії А цього сезону. Спаллетті вважає, що у клубу достатньо якісних гравців та часу, щоб наздогнати лідерів.

​Схоже, Спаллетті має намір негайно підняти бойовий дух та встановити найвищі стандарти для команди, незважаючи на відставання в турнірній таблиці. Пістя 9 турів, Ювентус займає 7 сходинку, маючи у своємі активі 15 очок.