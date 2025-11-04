Італія

Сербський форвард хоче залишитися в команді.

Новий тренер Ювентуса Лучано Спаллетті поділився інформацією про майбутнє сербського центрфорварда Душана Влаховича.

"Я поговорив із Влаховичем, і він сказав, що хоче залишитися. Душан не турбується через контракт, йому просто хочеться грати у футбол", — цитує слова наставника "старої синьйори" Football Italia.

Чинний контракт нападника з туринським топ-клубом спливає влітку наступного року. У поточному сезоні Серії А 25-річний гравець провів десять матчів, забивши три голи.