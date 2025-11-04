Сербський форвард хоче залишитися в команді.
Душан Влахович, Getty Images
04 листопада 2025, 11:33
Новий тренер Ювентуса Лучано Спаллетті поділився інформацією про майбутнє сербського центрфорварда Душана Влаховича.
"Я поговорив із Влаховичем, і він сказав, що хоче залишитися. Душан не турбується через контракт, йому просто хочеться грати у футбол", — цитує слова наставника "старої синьйори" Football Italia.
Чинний контракт нападника з туринським топ-клубом спливає влітку наступного року. У поточному сезоні Серії А 25-річний гравець провів десять матчів, забивши три голи.