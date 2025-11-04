Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 4 листопада.

Сьогодні, 4 листопада, проходитиме перший ігровий день в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

*Анонси на центральні матчі сьогоднішнього ігрового дня читайте в окремих матеріалах.

СЛАВІЯ ПРАГА — АРСЕНАЛ

ВІВТОРОК, 4 ЛИСТОПАДА, 19:45. ЕДЕН АРЕНА, ПРАГА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІЯР АГАЄВ (АЗЕРБАЙДЖАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На нещастя для деяких, число 13 виявилося щасливим для Арсеналу під час візиту Атлетіко на Емірейтс, де підопічні Мікеля Артети забили чотири голи за 13 хвилин. Це дозволило Арсеналу зберегти ідеальне становище на "вершині" основного етапу турніру.

Арсенал — одна з двох команд, яка з Інтером ще не пропустила жодного гола у трьох турах. "Каноніри" посідають четверте місце, поступаючись тому ж Інтеру, Баварії та ПСЖ. Цього більш ніж достатньо для спокійного виходу до 1/8 фіналу.

Переможна машина "канонірів" продовжує працювати на повну потужність і в АПЛ — суботня перемога над Бернлі (2:0) стала дев'ятою поспіль і сьомою сухою за останній період, що дозволяє Арсеналу посідати перше місце в чемпіонаті. Тепер вони їдуть до Праги непереможеними у всіх десяти іграх проти чеських команд у єврокубках, вигравши вісім із них.

Європейські амбіції празької Славії набагато скромніші: вони прагнуть здобути першу перемогу у новому єврокубковому сезоні.

Підопічні Індржиха Трпісовські набрали два очки у трьох матчах, розділивши очки з Буде/Глімт, потім поступившись Інтеру і нещодавно набравши бал проти Аталанти. Двох очок вистачає лише для 28 місця, але вищезгадана поразка від Інтера стала їхньою єдиною у всіх турнірах цього сезону, і останнім часом вони перейняли приклад з Арсеналу в обороні, провівши п'ять сухих поєдинків поспіль.

У чемпіонаті Чехії Славія повернула собі перше місце, випередивши непримиренного суперника – празьку Спарту. З іншого боку, підопічні Трпісовські не змогли забити лише в одному з останніх 27 домашніх матчів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Славія Прага: Маркович — Боржил, Зіма, Влчек — Мбоджі, Оскар, Зафейріс, Мозес — Провод, Кушей — Хори.

Арсенал: Райя — Льюїс-Скеллі, Саліба, Габріел, Тімбер — Райс, Субіменді, Езе — Мартінеллі, Сака, Йокерес.

Не зіграють: Шранц, Голеш, Станек, Огбу, Доудера — Жезус, Гаверц, Мадуеке, Едегор.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсенала можна поставити з коефіцієнтом 1.27, тоді як потенційний успіх Славії оцінюється показником 11.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.69.

прогноз 0:2

НАПОЛІ — АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ

ВІВТОРОК, 4 ЛИСТОПАДА, 19:45. ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЖОАУ ПІНЬЄЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наполі жодного разу не виходив за межі 1/8 фіналу у головному турнірі УЄФА, а у головного тренера Антоніо Конте скромний особистий рекорд, тому володарі Cкудетто у Серії А цього сезону відчайдушно прагнуть пройти якнайдалі.

Однак поки що багато пішло не за планом: втративши свого капітана через червону картку в матчі з Манчестер Сіті (0:2), Наполі відігрався проти Спортінга (2:1). У третьому турі чемпіони Італії знову залишилися вдесятьох, і, незважаючи на дубль Скотта Мактомінея, були розгромлені ПСВ (2:6).

Після цієї прикрої невдачі команда Конте трохи оговталася, повернувши собі перше місце в Італії, обігравши Інтер, а потім насилу здолала Лечче. Проте 100% результативність "неаполітанців" на своєму стадіоні була перервана безгольовою нічиєю з Комо у суботу.

Наполі програв лише одного разу в останніх 18 домашніх матчах ЛЧ – два роки тому мадридському Реалу – і здобули за цей період 11 перемог. До цього списку досягнень належить і Айнтрахт, який програв Наполі (0:2) у сезоні-2022/23. Раніше клуби також зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка УЄФА, і тоді, у 1994 році, німецька команда виграла обидва матчі.

Цього разу Айнтрахт вирушить на південь, потребуючи позитивного результату після не дуже вдалого початку сезону. Досягнувши найкращого в історії Бундесліги третього місця, Франкфурт посідає лише шосте місце після суботньої нічиї з Гайденгаймом (1:1). Це сталося після поразки у серії пенальті від Боруссії Д у Кубку Німеччини минулого тижня.

Крім того, команда Діно Топпмеллера пропустила 25 голів в останніх восьми матчах, включаючи дві поразки поспіль із рахунком 1:5 у Лізі чемпіонів. Обігравши Галатасарай з таким самим рахунком у першому турі, Айнтрахт поступився Атлетіко та Ліверпулю.

Хоча підопічні Топмеллера не виграли жодного з останніх трьох виїзних матчів, Франкфурт забивав як мінімум двічі у вісьми з 14 матчів цього сезону.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мілінкович-Савич — Спінаццола, Буонджорно, Беукема, Ді Лоренцо — Мактоміней, Гілмор, Ангісса, Політано — Ельмас — Гойлунн.

Айнтрахт: Цеттерер — Аменда, Кох, Теат — Браун, Гетце, Ларссон, Крістенсен — Баоя, Доан, Кнауфф.

Не зіграють: Лукаку, Де Брюйне, Лоботка, Мерет, Лукка — Баум, Гойлунн, Нганкам (?).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 1.59, тоді як потенційний успіх Айнтрахта оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.45.

прогноз 1:1

АТЛЕТІКО МАДРИД — ЮНІОН СЕНТ-ЖИЛУАЗ

ВІВТОРОК, 4 ЛИСТОПАДА, 22:00. МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сезон Атлетіко Мадрид у Лізі чемпіонів поки не відрізняється стабільністю: у перших трьох матчах клуб набрав лише три очки. Команда Дієго Сімеоне зазнала поразки в обох виїзних матчах — від Ліверпуля та Арсеналу, а їхня єдина перемога припала на розгром Айнтрахта.

Двічі виборовши друге місце в 2014 і 2016 роках (обидва рази поступившись Реалу у фіналі), Атлетіко минулого сезону знову був вибитий своїми мадридськими суперниками в 1/8 фіналу після серії пенальті.

Тим не менш, Лос-Кольчонерос були грізні на домашньому полі, програвши лише один із останніх 16 матчів, здобувши десять перемог з останніх 11 зустрічей у ЛЧ.

У чемпіонаті Атлетіко посідає четверте місце, набравши 22 очки. Команда Сімеоне програла лише одну з останніх дев'яти ігор у всіх турнірах та підходить до цієї зустрічі на позитивній ноті після переконливої ​​перемоги над Севільєю.

Тим часом Юніон Сент-Жилуаз також має три очки після трьох ігор, обігравши ПСВ, але програвши два наступні матчі — Ньюкаслу та Інтеру. Чемпіони Бельгії пропустили дев'ять голів у цьому єврокубках і мають серйозно додати, щоб уникнути чергової невдачі. Цього сезону Юніон дебютував у ЛЧ після трьох сезонів поспіль у Лізі Європи.

Наразі Юніон очолює чемпіонат Бельгії, набравши 32 очки у 13 матчах, а також має найбільшу кількість забитих голів (28) та найменшу кількість пропущених м'ячів (7). Вони вирушать до Мадриду після виїзної перемоги над Зюлте-Варегем.

Забивши дев'ять голів в останніх трьох матчах у всіх турнірах, бельгійці перебувають у чудовій формі і не побояться засмутити "матрацників". Цей матч знаменує собою першу в історії зустріч двох клубів та першу офіційну гру Юніона проти іспанського суперника.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко Мадрид: Облак — Ганцко, Хіменес, Ле Норман, Льоренте — Сімеоне, Галлагер, Коке, Гонсалес — Альварес, Серлот.

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Лейсен, Берджесс, Мак Аллістер — Н'янг, Зорган, Расмуссен, Халаїлі — Ель-Хадж, Де Перре, Родрігес.

Не зіграють: Барріос (?), Кардосо — Фусейні.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко можна поставити з коефіцієнтом 1.27, тоді як потенційний успіх Юніона оцінюється показником 9.67. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.16.

прогноз 2:1

ЮВЕНТУС — СПОРТІНГ

ВІВТОРОК, 4 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЮВЕНТУС СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після двох драматичних нічиїх із Боруссією Д (4:4) та Вільярреалом (2:2) — Ювентусу довелося зіткнутися, мабуть, із найсерйознішим випробуванням, коли він відвідав Сантьяго Бернабеу. Незважаючи на гідний опір, "б'янконері" все ж таки поступилися Реалу (0:1), продовживши жахливу серію невдач.

Після восьми матчів без перемог у всіх турнірах найуспішніший клуб Італії незабаром розлучився з Ігорем Тудором, прагнучи зупинити падіння. Під керівництвом Массімо Брамбілли Ювентус нарешті перервав довге очікування перемоги, обігравши Удінезе — результат, який передував приходу до команди нового, дуже досвідченого тренера Лучано Спаллетті. Йому було надано контракт до кінця сезону і він вивів команду на матч Серії А проти Кремонезе, який ознаменував 128 річницю клубу.

Початок правління Спаллетті був позитивним і закінчився перемогою, що дозволило Ювентусу залишитись у четвірці найсильніших, але тепер їм необхідно переключити увагу на проблемні єврокубки.

Ювентус виграв лише два з останніх 11 матчів ЛЧ. Ювентус, який не зазнав жодної поразки у чотирьох матчах проти Спортінга, виграв обидві зустрічі в Турині, а зовсім недавно він здолав "левів" у чвертьфіналі Ліги Європи у 2023 році.

Гра у вівторок стане для Спортінга 20 офіційним матчем в Італії, і клуб все ще намагається здобути першу перемогу, програвши 14 поєдинків.

"Леви" також програли останні три виїзні матчі ЛЧ, але все ще випереджають Ювентус на чотири очки. Цього сезону Спортінг розгромив Кайрат, після чого поступився Наполі, але реабілітувався перемогою над Марселем.

В останньому матчі Прімейри в п'ятницю Руй Боржеш побачив, як його команда здобула п'яту перемогу поспіль у всіх турнірах, що допомогло "левам" відставати лише на три очки від лідера Порту після десяти турів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб'язо, Калулу, Гатті, Маріу — Локателлі, Маккенні — Їлдиз, Девід, Консайсан — Влахович.

Спортінг: Сілва — Араухо, Інасіу, Діоманде, Ваяннідіс — Моріта, Юльманн — Гонсалвеш, Трінкан, Кенда — Суарес.

Не зіграють: Мілік, Тюрам (?), Кабаль, Бремер, Пінсольйо, Келлі (?) — Сантуш, Браганса, Фреснеда (?), Дебаст (?).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.91, тоді як потенційний успіх Спортінга оцінюється показником 3.83. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

прогноз 2:0

ОЛІМПІАКОС — ПСВ

ВІВТОРОК, 4 ЛИСТОПАДА, 22:00. ГЕОРГІОС КАРАІСКАКІС, ПІРЕЙ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після важких виїздів проти фаворитів Ліги чемпіонів цього сезону Олімпіакос знову хоче зібратися перед власними вболівальниками, сподіваючись скористатися перевагою свого поля після нульової нічиєї з дебютантом Пафосом. У другому турі греки поступилися Арсеналу, а потім були розгромлені Барселоною.

Тепер, коли команда Хосе Луїса Менділібара має боротися з достроковим вильотом з турніру, оскільки в останніх п'яти кампаніях вони вибували на груповому етапі, набір максимальної кількості очок буде першочерговим завданням, особливо з урахуванням того, що наступним на черзі буде зустріч з Реалом.

Перед цим матчем чемпіони Греції можуть черпати натхнення у своїй єдиній попередній зустрічі з ПСВ на батьківщині, де вони здобули перемогу (4:2) у боротьбі за вихід у плей-оф Ліги Європи-2021-22.

"Трілос" підходить до матчу з перемогами у кожному з останніх трьох матчів, остання з яких була над Арісом, внаслідок чого підопічні Менділібара піднялися на вершину Суперліги.

ПСВ також перебуває у гарній формі: минулої п'ятниці команда здобула перемогу над Фортуною, що стало п'ятою перемогою поспіль у всіх турнірах і залишило команду на другому місці у чемпіонаті за Фейєнордом лише за різницею забитих та пропущених м'ячів.

Підопічні Петера Боша провели вісім матчів без поразок, останнє з яких було від дебютанта Юніона у першому турі Ліги чемпіонів. Потім команда взяла очко на виїзді проти Баєра, а потім несподівано розгромила Наполі (6:2) на очах своїх фанатів.

Досягти ще одного плей-оф єврокубка може виявитися непростим завданням для команди Боша, яка ще зустрінеться з Ньюкаслом і Ліверпулем, чергуючи їх з домашніми матчами проти Баварії та Атлетіко.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья, Рецос, Пірола, Ортега — Гарсія, Музакітіс — Мартінш, Шикінью, Поденсе — Ель-Каабі.

ПСВ: Коварж — Салах-Еддін, Гасеровські, Схаутен, Фламінго — Жуніор, Верман — Перішич, Сайбарі, Ман — Тіл.

Не зіграють: Ессе, Родіней (?) — Плеа (?), ван Боммел.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хосе Луїса Менділібара. Так, на перемогу Олімпіакоса можна поставити з коефіцієнтом 2.53, тоді як потенційний успіх ПСВ оцінюється показником 2.67. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

прогноз 1:4

ТОТТЕНГЕМ — КОПЕНГАГЕН

ВІВТОРОК, 4 ЛИСТОПАДА, 22:00. ТОТТЕНГЕМ СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕРІК ЛАМБРЕХТС (БЕЛЬГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команда Томаса Франка набрала п'ять очок у трьох єврокубкових матчах. Такий результат достатній для середини таблиці з 36 команд, хоча "шпори" на 15 місці знаходяться всього в одному очку від вісімки кращих, і їм найчастіше краще грати при своїх фанатах.

Справді, переможці Ліги Європи видали непереможну серію із 21 матча у домашніх єврокубкових зустрічах, вигравши 17 із них. Після мінімальної стартової перемоги над Вільярреалом, Тоттенгем не зміг обіграти Буде/Глімт та Монако.

Минулої суботи "шпор" освистали після ще однієї поразки в АПЛ, де в лондонському дербі команда поступилася Челсі. Ігнорування Міккі ван де Веном та Джедом Спенсом закликів Френка поаплодувати власним вболівальникам наприкінці матчу лише посилило напруженість у команді, яка тепер програла два матчі поспіль після вильоту з Кубка англійської ліги від Ньюкасла і має на своєму рахунку лише три перемоги в останніх десяти матчах.

Копенгаген у свою чергу має намір виправити помилки двох програшів у Лізі чемпіонів, поступившись Карабаху та Боруссії Д після гідної стартової нічиєї з Баєром.

Підопічні Якоба Неєструпа — одна з чотирьох команд, які набрали всього одне очко у трьох іграх. Вона посідає 32 місце та їх подальші шанси також не вселяють оптимізму.

Дійсно, данці ніколи не перемагали англійські команди на виїзді в жодному з турнірів, а в останніх 21 виїзних матчах ЛЧ вони здобули лише дві перемоги, програвши 15 з них.

Тим не менш, після поразки від Боруссії Д Копенгаген здобув дві гідні перемоги і один раз зіграв внічию у внутрішніх матчах — востаннє команда здобула перемогу над Фредерісією (3:2) у чемпіонаті, але поки що відстає від лідера Орхуса на п'ять очок, провівши на одну гру більше.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Вікаріо — Удогі, ван де Вен, Ромеро, Порро — Бентанкур, Палінья — Одобер, Сімонс, Кудус — Рішарлісон.

Копенгаген: Котарські — Судзукі, Перейра, Хацидіакос, Заге — Ашурі, Лерагер, Клем, Ларссон — Мукоко, Ельюнуссі.

Не зіграють: Соланке, Коло Муані (?), Скарлетт, Девіс, Грей, Бергвалль — Лопес (?), Геєр, Маттссон, Моалем, Ділейні (?).

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Томаса Франка. Так, на перемогу Тоттенгема можна поставити з коефіцієнтом 1.33, тоді як потенційний успіх Копенгагена оцінюється показником 9.14. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.31.

прогноз 3:0

БУДЕ/ГЛІМТ — МОНАКО

ВІВТОРОК, 4 ЛИСТОПАДА, 22:00. АСПМЮРА, БУДЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАМІАН СІЛЬВЕСТЖАК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У трьох турах Ліги чемпіонів норвежці продемонстрували свою майстерність в атаці, але також виявилися вразливими у захисті, що було очікувано з урахуванням рівня суперників у Європі.

У трьох матчах Буде/Глімт пропустив сім голів і забив п'ять, причому це їхня перша поява в основному етапі ЛЧ. Норвежці зіграли внічию зі Славією, після чого поділили очки з Тоттенгемом і нарешті поступилися Галатасараю.

Підопічні Кжетіля Кнутсена не зазнавали поразок у дев'яти попередніх домашніх матчах у всіх турнірах, вигравши два останні матчі із загальним рахунком 6-1. Лише два з 13 попередніх домашніх матчів у турнірах УЄФА завершилися поразкою, хоча скандинави здобули перемогу лише в одному із восьми попередніх матчів у Європі.

У вівторок Буде/Глімт вдруге в історії зіграє із французькою командою у єврокубках. Минулого сезону Ліги Європи вони зіграли внічию 1:1 із принциповим суперником Монако – Ніццею.

Новому тренеру Монако Себастьєну Поконьйолі дісталася у спадок травмована як фізично, так і морально команда, але в останні тижні справи на обох фронтах йдуть трохи краще. "Монегаски" прогресують і набувають трохи більшої стабільності: вони здобули дві перемоги з трьох попередніх матчів Ліги 1, забивши шість голів.

Це разючий контраст із командою, яка до кінця жовтня мала серію з п'яти матчів без перемог, заробивши лише два очки після трьох турів Ліги чемпіонів. Після розгромної поразки від Брюгге, Монако несподівано відібрав очки у Манчестер Сіті, а потім зіграв внічию з Тоттенгемом.

Монако не здобув жодної перемоги у попередніх чотирьох виїзних матчах ЛЧ, пропустивши три або більше м'ячів у кожному з цих матчів. У жодному з шести попередніх матчів ЛЧ їм не вдалося здобути перемогу, однак у трьох із чотирьох останніх подібних матчів їм вдалося уникнути поразки в основний час.

Їхня єдина попередня зустріч з норвезьким клубом у Європі відбулася понад 20 років тому, у жовтні 2005 року, коли Вікінг обіграв їх з рахунком 1:0 у матчі Кубка УЄФА.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Буде/Глімт: Хайкін — Бйоркан, Бйортуфт, Нільсен, Шевольд — Фет, Берг, Ев'єн — Гауге, Аукленн, Гег.

Монако: Кьон — Енріке, Салісу, Керер — Уаттара, Кулібалі, Тезе, Діатта — Акліуш, Фаті — Бірет.

Не зіграють: Брюнгільдсен, Алісамі (?), Гуннерсен (?) — Погба, Даєр, Вандерсон, Градецькі, Закарія, Камара.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Кжетіля Кнутсена. Так, на перемогу Буде/Глімт можна поставити з коефіцієнтом 2.34, тоді як потенційний успіх Монако оцінюється показником 2.76. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.82.