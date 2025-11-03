Бразилець досі лікується.
Gabriel Jesus, getty images
03 листопада 2025, 20:13
Нападник лондонського Арсеналу Габріель Жезус зацікавив туринський Ювентус та Мілан. Про це повідомляє Sport Mediaset.
За інформацією джерела, 28-річний бразилець точно залишить Арсенал, бо головний тренер команди Мікель Артета на нього більше не розраховує.
Зазначається, що цією ситуацією має намір скористатися Ювентус та Мілан, які вже взимку можуть зробити пропозицію "канонірам".
Наразі, нападник заліковує травму хрестоподібної зв'язки та зможе повернутися до гри не раніше січня, наступного року.