Італія

Бразилець досі лікується.

Нападник лондонського Арсеналу Габріель Жезус зацікавив туринський Ювентус та Мілан. Про це повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, 28-річний бразилець точно залишить Арсенал, бо головний тренер команди Мікель Артета на нього більше не розраховує.

Зазначається, що цією ситуацією має намір скористатися Ювентус та Мілан, які вже взимку можуть зробити пропозицію "канонірам".

Наразі, нападник заліковує травму хрестоподібної зв'язки та зможе повернутися до гри не раніше січня, наступного року.