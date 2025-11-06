Аталанта здобула надважливу й водночас нервову перемогу на виїзді проти Марселя у четвертому турі Ліги чемпіонів, оформивши мінімальну звитягу 1:0 лише у компенсований час.

Початок поєдинку міг скластися значно простіше для гостей — уже в першому таймі Шарль Де Кетеларе не реалізував пенальті, дозволивши Рульї врятувати Марсель.

Після перерви Аталанта продовжила тиснути та навіть забила, однак гол Адемоли Лукмана скасували після перегляду VAR через офсайд. Рауль Белланова також мав шикарний момент, але головою пробив повз стійку з вигідної позиції.

Здавалося, команди розійдуться нічиєю, однак свіжа кров у вигляді Лазара Самарджича змінила все. Сербський півзахисник, який з’явився на полі за кілька хвилин до фіналу, пройшов суперника і ювелірно поклав м’яч у дальній кут, принісши до активу Аталанти три очки.

Клуб із Бергамо набрав сім балів після чотирьох турів та зміцнює позиції у боротьбі за плей-оф. Марсель, маючи лише три очки, ускладнює собі єврокубкові перспективи.