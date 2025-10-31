Італія

Головний тренер Лаціо заявив, що команда наразі грає лише на 50% своїх можливостей, звинувативши у всьому масштабну кризу травм після втрати очок у матчі Серії А.

Головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі не приховував свого гніву після виїзного матчу чемпіонату проти Пізи. Зустріч, що проходила у четвер, завершилася безгольовою нічиєю (0:0) з командою, яка наразі бореться за виживання у Серії А. ​

Після фінального свистка Саррі виступив з емоційною тирадою, заявивши, що його команда не може демонструвати належний рівень гри через серйозні кадрові проблеми.

​"Я не можу так грати у свій футбол", — цитує тренера Goal.

"Наразі ми граємо лише на 50% від нашого потенціалу. Ми приїхали сюди, маючи сімох відсутніх гравців, а інші щойно повернулися після тривалої перерви" — поскаржився Саррі.

Незважаючи на розчарування результатом матчу ліги, наставник "орлів" намагається знайти позитив у складній ситуації, зазначивши, що вимушена необхідність пробувати щось інше дає йому нову мотивацію.