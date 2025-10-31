Італія

Сторони не продовжуватимуть нинішній контракт.

Нападник Лаціо Педро залишить склад римського клубу після завершення цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Я хочу, щоб Лаціо кваліфікувався до єврокубків, а потім настане час піти", — сказав Педро.

Педро виступає за "орлів" із літа 2021 року. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року і сторони вирішили його не продовжувати.

Нинішнього сезону 38-річний іспанець провів дев'ять матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після дев'яти турів Лаціо набрав 12 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці Серії А.