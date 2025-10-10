Лондонський клуб знову націлився на молодого таланта, тоді як Ювентус намагається утримати гравця новим контрактом.
Кенан Їлдиз, Getty Images
10 жовтня 2025, 13:39
Челсі планує зробити нову спробу підписати нападника Ювентуса Кенана Їлдиза. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, лондонський клуб готує оновлену пропозицію щодо 20-річного футболіста, за яким стежив ще влітку.
Інтерес до турецького таланта проявляє також Барселона, однак італійський клуб має намір утримати гравця. Переговори про продовження контракту між Ювентусом і представниками Їлдиза вже тривають — у них бере участь його батько, який також є агентом футболіста.
У нинішньому сезоні Кенан Їлдиз демонструє відмінну форму: у 12 матчах за Ювентус він відзначився п’ятьма забитими м’ячами та шістьма результативними передачами.