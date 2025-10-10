Італія

Лондонський клуб знову націлився на молодого таланта, тоді як Ювентус намагається утримати гравця новим контрактом.

Челсі планує зробити нову спробу підписати нападника Ювентуса Кенана Їлдиза. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, лондонський клуб готує оновлену пропозицію щодо 20-річного футболіста, за яким стежив ще влітку.

Інтерес до турецького таланта проявляє також Барселона, однак італійський клуб має намір утримати гравця. Переговори про продовження контракту між Ювентусом і представниками Їлдиза вже тривають — у них бере участь його батько, який також є агентом футболіста.

У нинішньому сезоні Кенан Їлдиз демонструє відмінну форму: у 12 матчах за Ювентус він відзначився п’ятьма забитими м’ячами та шістьма результативними передачами.