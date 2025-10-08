Італія

Туринський клуб намагається закріпити перспективного півзахисника, пропонуючи йому контракт із статусом одного з найвисокооплачуваніших гравців.

Ювентус зробив перший крок до продовження угоди з талановитим атакуючим півзахисником Кенаном Їлдизом.

За інформацією журналіста La Gazzetta dello Sport Фабіо Руссо, туринський клуб запропонував 20-річному турецькому футболісту новий контракт, який майже втричі має збільшити його поточну зарплату.

Наразі Їлдиз отримує 1,5 мільйона євро за сезон. Нова пропозиція, що включає бонуси, зробила б його одним із найвисокооплачуваніших гравців у складі Ювентуса. Однак ці умови не задовольняють представників гравця.

Батько та водночас агент Кенана, Енгін Їлдиз, вважає, що статус сина в клубі заслуговує на ще вищу винагороду. Він очікує від керівництва більш фінансово значної пропозиції, що б відповідала ролі його сина в команді.

Керівництво Ювентуса зацікавлене у якнайшвидшому укладенні нової угоди, щоб уникнути трансферних ризиків. Минулого літа клуб вже відхилив пропозицію Челсі на суму 70 мільйонів євро, і існує ймовірність, що лондонський клуб може повторити спробу підписати талановитого турка з чинним контрактом до літа 2029 року.