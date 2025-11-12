Іспанія

Син тренера Дієго Сімеоне залишиться в команді ще на п'ять років після вдалого старту сезону.

Мадридський Атлетіко домовився про новий контракт із вінгером Джуліано Сімеоне. Очікується, що офіційне підписання відбудеться найближчим часом, а угода розрахована до літа 2030 року. Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо.

22-річний син головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне цього сезону став одним із ключових гравців команди. На його рахунку три голи та п'ять результативних передач в усіх турнірах у сезоні 2025/26.

Джуліано походить із футбольної родини: його брати Джанлука та Джованні виступають за Райо Вальєкано та Торіно відповідно.

Атлетіко наразі йде четвертим у чемпіонаті Іспанії, відстаючи від лідера Реала на шість очок.