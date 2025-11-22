Італія

34-річний чемпіон Європи готовий суттєво знизити зарплатні запити та розглядає варіанти в Серії А та Бундеслізі.

Колишній форвард збірної Італії Лоренцо Інсіньє планує повернутися до європейського футболу після трирічного періоду в Торонто, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Наразі 34-річний нападник перебуває без клубу та підтримує форму індивідуально.

За інформацією джерела, Інсіньє хотів би знову спробувати свої сили у Серії А, де провів найкращі роки кар’єри. Водночас футболіст відкритий і до інших чемпіонатів — зокрема розглядає пропозиції з Бундесліги.

Європейський чемпіон готовий піти на суттєве зниження зарплати, щоб отримати шанс повернутися на високий рівень. Очікується, що протягом зимового трансферного вікна Інсіньє почне активні переговори з потенційними клубами.

Раніше повідомлялося, що агент Лоренцо Інсіньє підтвердив інтерес Лаціо.