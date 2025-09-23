Італія

Ювентус вивчає можливість підписання хавбека вже найближчим часом.

Ювентус проявляє інтерес до півзахисника Мілана Рубена Лофтуса-Чіка. Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Керівництво туринського клубу активно працює над підсиленням середньої лінії і сформувало шортлист потенційних новачків. Серед них — Сандро Тоналі з Ньюкасла, однак його трансфер може виявитися занадто дорогим для Ювентуса. У цьому контексті варіант із Лофтусом-Чіком виглядає значно привабливішим з точки зору співвідношення ціни та якості.

29-річний хавбек приєднався до Мілана влітку 2023 року. У поточному сезоні він провів 5 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Чинний контракт футболіста з россонері діє до літа 2027 року, а його трансферна вартість оцінюється приблизно у 10 мільйонів євро.