Ексфункціонер Ювентуса знову став спортивним директором клубу.

Тоттенгем офіційно підтвердив повернення Фабіо Паратічі на посаду спортивного директора разом із Йоганом Ланге. Це рішення стало частиною реорганізації структури управління футбольним підрозділом клубу, повідомляє офіційний сайт "шпор".

Паратічі приєднався до Тоттенгема у 2021 році, але був змушений залишити посаду в квітні 2023-го через 30-місячну дискваліфікацію, накладену за фінансові порушення під час роботи в Ювентусі. Після невдалої апеляції він тимчасово відійшов від справ.

Останні місяці Паратічі працював консультантом клубу, а тепер повертається на постійну основу. "Я співпрацював із Йоганом, Віннаєм і Томасом як консультант і тепер із нетерпінням чекаю повернення до Лондона. Переконаний, що разом ми побудуємо особливе майбутнє для клубу та вболівальників", — заявив Паратічі.

