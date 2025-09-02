Італія

Досвідчений іспанський захисник приєднався як вільний агент.

Колишній гравець збірної Іспанії та мадридського Реала, 39-річний Рауль Альбіоль поповнив склад італійського клубу Серією А Піза, перейшовши в статусі вільного агента.

Італія трансферна. Літні переходи-2025

Термін угоди поки не розголошується, але його досвід стане цінним для команди, яка минулого сезону вийшла з Серією Б до вищого дивізіону.

Альбіоль востаннє грав за Вільярреал, де провів шість років, а раніше виступав за Валенсію, Хетафе та Реал, а також став чемпіоном світу 2010 року зі збірною Іспанії.

У поточному сезоні Піза має один бал і посідає 14-е місце в турнірній таблиці, тож прихід ветерана може допомогти стабілізувати захист.