Досвідчений іспанський захисник приєднався як вільний агент.
Рауль Альбіоль, ФК Піза
02 вересня 2025, 16:22
Колишній гравець збірної Іспанії та мадридського Реала, 39-річний Рауль Альбіоль поповнив склад італійського клубу Серією А Піза, перейшовши в статусі вільного агента.
Італія трансферна. Літні переходи-2025
Термін угоди поки не розголошується, але його досвід стане цінним для команди, яка минулого сезону вийшла з Серією Б до вищого дивізіону.
Альбіоль востаннє грав за Вільярреал, де провів шість років, а раніше виступав за Валенсію, Хетафе та Реал, а також став чемпіоном світу 2010 року зі збірною Іспанії.
У поточному сезоні Піза має один бал і посідає 14-е місце в турнірній таблиці, тож прихід ветерана може допомогти стабілізувати захист.