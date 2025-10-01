Німеччина

Сенегальський нападник уже отримав від мюнхенців запевнення у довгостроковому майбутньому на Альянц Арені.

Баварія має намір залишити у своєму складі орендованого у Челсі нападника Ніколаса Джексона на постійній основі після завершення поточного сезону. Про це повідомляє TBR Football.

Угода передбачала обов’язковий викуп у розмірі близько 56 мільйонів фунтів у разі 40 виходів у старті, однак ця умова, ймовірно, не буде виконана — зокрема через майбутню участь Джексона в Кубку африканських націй. Попри це, Баварія вже поінформувала гравця, що в будь-якому випадку домовлятиметься з лондонцями про нові умови трансферу.

Джексон відзначився своїм першим голом за Баварію у переможному матчі Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса (5:1) та заявив, що відчуває себе комфортно в Німеччині: "Я дуже щасливий тут, усі мене добре прийняли. Почуваюся, як удома. Подивимося, що буде далі".

Журналіст Грем Бейлі додає, що у клубі захоплені відданістю Джексона, адже він разом зі своїми агентами навіть пожертвував фінансовими вигодами, аби переїхати саме до Мюнхена. Джерело зазначає, лише кардинальна зміна обставин може зірвати його повноцінний перехід.