Легендарний італійський тренер поділився спогадами про бразильського форварда та інших великих футболістів.

Відомий тренер Фабіо Капелло розповів про найкращих гравців, з якими працював. За його словами, на першому місці — бразилець Роналдо.

"Роналдо, безумовно. А після нього — ван Бастен, зовсім поряд. Коли я тренував Роналдо, він не був травмований, але й особливого ентузіазму не виявляв. Він не любив худнути, йому подобалося життя… І я вигнав його з Реала. Однак якщо запитати мене, хто був найкращим, відповідь проста: Роналдо, безумовно", — зазначив Капелло.

Італійський фахівець також прокоментував особливості підготовки бразильців: "На жаль, той факт, що він не хотів тренуватись, траплявся з багатьма великими бразильськими футболістами. Наприклад, із Роналдінью. Його проблема полягала не у тренуваннях, а у втраті ваги. У Реалі він важив 94 кг, і я запитав його: "Коли ти виграв чемпіонат світу 2002 року в Японії, скільки ти важив?" — "84", — відповів він. — "Ну, Ронні, у тебе зараз 10 кг зайві", — розповів Капелло.

