Склад римського клубу поповнив сербський нападник Петар Ратков.

Лаціо оголосив про підписання контракту з Петаром Ратковим на чотири з половиною роки. Римляни заплатили Ред Булл Зальцбургу за трансфер 22-річного гравця 13 мільйонів євро. Уродженець Белграда та вихованець клубу Бачка-Топола виступав у Австрії з 2023 року.

Протягом нинішнього сезону новачок римлян встиг оформити 12 голів та три результативні передачі у 20 поєдинках австрійського чемпіонату та кубка. Така статистика зробила його однією з головних цілей італійського клубу в зимове трансферне вікно.

На даний момент Лаціо посідає дев’яту сходинку в таблиці Серії А, набравши 25 очок за 19 турів. Команда відстає від топ-6 на вісім балів і розраховує на підсилення атакувальної лінії за допомогою сербського легіонера.