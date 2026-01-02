Італія

Гравець шукає можливості для оренди.

Чорногорський атакувальний півзахисник туринського Ювентуса Васіліє Аджич цієї зими активно шукає можливості для здобуття якомога більшої ігрової практики в італійському футболі.

19-річний виконавець, за якого влітку 2024 року заплатити Будучності 7,2 млн євро, уже повідомив керівництво "зебр" про бажання піти до оренди на другу частину сезону.

І одразу ж на футболіста з’явилось кілька претендентів.

Ідеться про інтерес Лучче, сардинського Кальярі, Пізи та генуезького Дженоа, які зробили запит на адресу Юве щодо інформації про чорногорця.

На рахунку Аджича 222 хвилин у 10 матчах у поточному сезоні в усіх турнірах.