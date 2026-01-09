Італія

Туринський клуб володіє половиною трансферних прав на 22-річного оборонця, що може зіграти ключову роль у можливій угоді.

Центральний захисник Сассуоло Тарік Мухаремович опинився в полі зору одразу двох грандів італійської Серії А — Інтера та Ювентуса. Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, Інтер уже встановив контакти з представниками 22-річного футболіста та розглядає можливість трансферу влітку. Керівництво Сассуоло не планує відпускати одного з ключових гравців оборони під час зимового трансферного вікна, а контракт Мухаремовича з клубом чинний до 2031 року.

Серйозний інтерес до гравця зберігає і Ювентус. Туринці володіють 50 відсотками прав на футболіста, що може дати їм перевагу в переговорах і дозволити оформити перехід на вигідніших фінансових умовах.

У поточному сезоні Мухаремович провів 16 матчів у чемпіонаті Італії, відзначившись двома забитими м’ячами та двома результативними передачами, і став одним із відкриттів оборонної лінії Сассуоло.

Раніше стало відомо, що Довбика вдруге запропонували Ювентусу.