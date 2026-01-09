Туринський клуб володіє половиною трансферних прав на 22-річного оборонця, що може зіграти ключову роль у можливій угоді.
Тарік Мухаремович, getty images
09 січня 2026, 13:55
Центральний захисник Сассуоло Тарік Мухаремович опинився в полі зору одразу двох грандів італійської Серії А — Інтера та Ювентуса. Про це повідомляє Sky Sport.
За інформацією джерела, Інтер уже встановив контакти з представниками 22-річного футболіста та розглядає можливість трансферу влітку. Керівництво Сассуоло не планує відпускати одного з ключових гравців оборони під час зимового трансферного вікна, а контракт Мухаремовича з клубом чинний до 2031 року.
Серйозний інтерес до гравця зберігає і Ювентус. Туринці володіють 50 відсотками прав на футболіста, що може дати їм перевагу в переговорах і дозволити оформити перехід на вигідніших фінансових умовах.
У поточному сезоні Мухаремович провів 16 матчів у чемпіонаті Італії, відзначившись двома забитими м’ячами та двома результативними передачами, і став одним із відкриттів оборонної лінії Сассуоло.
Раніше стало відомо, що Довбика вдруге запропонували Ювентусу.