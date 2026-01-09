Англія

Давіде Фраттезі має варіант із переходом до Ноттінгем Форест у зимове трансферне вікно.

Давіде Фраттезі може змінити клубну прописку та перебратися до Англії, згідно з інформацією інсайдера Джанлуки ді Марціо. У послугах 26-річного хавбека зацікавлений Ноттінгем Форест, який уже вступив у фазу переговорів з Інтером. Англійці шукають варіанти для зміцнення складу в середині сезону.

Інтер готовий розлучитися зі своїм гравцем, якщо за нього запропонують суму в районі 35 мільйонів євро. Наразі півзахисник не є незамінним виконавцем у клубі, що робить його трансфер цілком імовірним уже найближчим часом.

Протягом нинішнього сезону італієць з'являвся на полі у дев'яти матчах чемпіонату, проте поки не записав на свій рахунок жодного гола чи асисту.

