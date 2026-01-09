Італія

Трансфер українського нападника Роми можливий лише за відходу Влаховича.

Нападника Роми Артема Довбика знову розглядають як потенційне підсилення Ювентуса, повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.

Наразі Довбик не входить до списку пріоритетних трансферних цілей туринського клубу, тож його перехід не є актуальним питанням.

Втім, у Ювентусі можуть повернутися до розгляду кандидатури українського форварда у разі відходу Душана Влаховича.

Сербський нападник наразі травмований і, за прогнозами, має низьку ймовірність продовження контракту після завершення сезону.

Раніше Фергюсон розповів про травму Довбика та конкуренцію.