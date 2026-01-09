Трансфер українського нападника Роми можливий лише за відходу Влаховича.
Артем Довбик, Getty Images
09 січня 2026, 10:52
Нападника Роми Артема Довбика знову розглядають як потенційне підсилення Ювентуса, повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.
Наразі Довбик не входить до списку пріоритетних трансферних цілей туринського клубу, тож його перехід не є актуальним питанням.
Втім, у Ювентусі можуть повернутися до розгляду кандидатури українського форварда у разі відходу Душана Влаховича.
Сербський нападник наразі травмований і, за прогнозами, має низьку ймовірність продовження контракту після завершення сезону.
