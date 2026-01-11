Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Інтер — Наполі, Getty Images
11 січня 2026, 12:52
У рамках 20-го туру італійської Серії А-2025/26 міланський Інтер прийматиме неаполітанський Наполі.
Поєдинок відбудеться в неділю, 11 січня, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 5.10. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.68.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Інтера в 1 гол або нічия", представлений показником 1.79.
Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса, тоді як потенційний гол Маркуса Тюрама — 2.65.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.82.
Слідкуйте за матчем Інтер — Наполі на Football.ua.