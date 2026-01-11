Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 20-го туру італійської Серії А-2025/26 міланський Інтер прийматиме неаполітанський Наполі.

Поєдинок відбудеться в неділю, 11 січня, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 5.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.68.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Інтера в 1 гол або нічия", представлений показником 1.79.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса, тоді як потенційний гол Маркуса Тюрама — 2.65.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.82.

Слідкуйте за матчем Інтер — Наполі на Football.ua.