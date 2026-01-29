Ліга чемпіонів

Голкіпер Бенфіки став героєм матчу з Реалом і допоміг команді пробитися до плейоф турніру.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Про це офіційно повідомила пресслужба УЄФА.

Трубін став одним із головних героїв туру після історичного матчу з мадридським Реалом, у якому лісабонці здобули перемогу з рахунком 4:2. Українець не лише впевнено діяв у воротах, а й забив четвертий, вирішальний гол наприкінці зустрічі, який дозволив "орлам" гарантувати собі місце в плейоф турніру.

Разом із Трубіним до символічної збірної туру також увійшов його одноклубник, вінгер Андреас Шельдеруп, якого УЄФА визнала найкращим гравцем 8-го туру.

За підсумками загального етапу Бенфіка набрала 9 очок та фінішувала на 24-му місці, останньому прохідному до плейоф. Португальський клуб випередив Марсель завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів, а вирішальний внесок у цей показник зробив саме гол Анатолія Трубіна.

Символічна збірна 8-го туру Ліги чемпіонів-2025/26:

Трубін (Бенфіка) — Бруно (Пафос), Ромеро (Тоттенгем), Берн (Ньюкасл), Дімарко (Інтер) — Тілльман (Баєр), Макаллістер (Ліверпуль), Ямаль (Барселона) — Шельдеруп (Бенфіка), Педро (Челсі), Гег (Буде-Глімт).

Нагадаємо, напряму до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийшли Арсенал, Баварія, Ліверпуль, Тоттенгем, Барселона, Челсі, Спортінг та Манчестер Сіті, тоді як чинний переможець турніру ПСЖ і Реал зіграють у стикових матчах.