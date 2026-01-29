Ліга Європи

Іспанець міг очолити Рому.

Головний тренер грецького Панатінаїкоса Рафаель Бенітес висловився напередодні матчу з римською Ромою в Лізі Європи. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

«Ми працюємо в Панатинаїкосі вже три місяці та граємо по два матчі на тиждень. Будь-який тренер знає, що в таких умовах неможливо опрацьовувати надто багато ігрових аспектів.

Тут усі хочуть перемагати, але розуміють, що це не обов'язкова умова щотижня. Нам потрібно прогресувати і бути готовими – насамперед із прицілом на майбутнє.

Коли в тебе сильна команда, за якою стоїть місто, і тренер із досвідом та вмінням керувати процесом, крок за кроком ти приходиш туди, куди потрібно. Команда дуже сильна, гравці найвищого рівня.

Чи був я колись близький до роботи в Ромі? Так, мені дуже подобається Італія, особливо такі сильні команди», — заявив Бенітес.

Матч між Панатінаїкосом та Ромою відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.