Італія

У туринському клубі виникли сумніви щодо доцільності підписання голкіпера Тоттенгема.

Ювентус не впевнений у необхідності придбання воротаря лондонських "шпор" Гульєльмо Вікаріо. Туринці вважалися головними фаворитами у боротьбі за 29-річного італійця, який планує повернутися на батьківщину після завершення нинішнього сезону.

За інформацією журналістів Фабріціо Романо та Маттео Моретто, не всі представники керівництва "старої синьйори" схвалюють кандидатуру Вікаріо. Дехто в клубі вважає, що команді потрібен надійніший виконавець на позицію номер один.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Гульєльмо Вікаріо у 23 мільйони євро. Нагадаємо, до переїзду в англійську Прем'єр-лігу голкіпер захищав кольори Емполі.

