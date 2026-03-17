Італія

Майбутнє резервного голкіпера Хосепа Мартінеса в міланському клубі залишається невизначеним.

Інтер розглядає можливість підписання нового основного воротаря під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, міланський клуб планує посилити позицію голкіпера з прицілом на майбутнє. Однією з причин такого кроку є невизначена ситуація навколо резервного воротаря Хосепа Мартінеса, який може залишити команду в пошуках регулярної ігрової практики.

У нинішньому сезоні іспанський голкіпер провів лише шість матчів у складі Інтера. Через обмежений ігровий час він може розглянути варіант зміни клубу вже влітку.

Основним воротарем команди наразі залишається досвідчений швейцарець Янн Зоммер. У поточному сезоні 37-річний голкіпер провів 37 матчів у всіх турнірах, пропустив 34 м’ячі та 18 разів зберіг свої ворота "сухими". Проте його контракт спливає влітку 2026 року, тому питання щодо майбутнього Зоммера залишається відкритим.

Раніше повідомлялося, що міланський Інтер цікавиться підписанням українського воротаря мадридського Реала Андрієм Луніним.