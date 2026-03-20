Італія

Півзахиснику запропонують новий контракт, незважаючи на попередні чутки про можливий продаж.

Інтер зацікавлений у продовженні контракту з 29-річним хавбеком Ніколою Бареллою, повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією джерела, Бареллі запропонують нову угоду до 2031 року зі значним підвищенням зарплати. Нинішній контракт гравця спливає влітку 2029 року.

У поточному сезоні Барелла провів 35 матчів у всіх турнірах за Інтер, забив один гол і віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює його вартість у 60 мільйонів євро.

Раніше La Gazzetta dello Sport повідомляла, що клуб готовий розглянути пропозиції щодо продажу Барелли, якщо надійде вигідна угода. Проте наразі Інтер прагне зберегти півзахисника в команді на довший термін.