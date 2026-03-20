Футбольний світ зазнав важкої втрати. У віці 67 років пішов із життя колишній португальський воротар Сілвіну Лоуру, який після завершення ігрової кар'єри став видатним тренером голкіперів.

Під час своєї 23-річної ігрової кар'єри Лоуру захищав кольори таких клубів, як Віторія (Сетубал), Віторія (Гімарайнш), Бенфіка та Порту. Проте справжнє світове визнання прийшло до нього на тренерській ниві. З 2001 по 2018 рік він був невіддільною частиною тренерського штабу Жозе Моурінью, працюючи пліч-о-пліч з ним у Порту, Челсі, Інтері, мадридському Реалі та Манчестер Юнайтед.

Особливий слід Сілвіну Лоуру залишив в історії міланського Інтера, де він працював з першою командою у період з 2008 по 2010 рік. Керівництво нерадзуррі випустило офіційну заяву, висловивши глибокі співчуття родині фахівця.

"Під час свого перебування в стані нерадзуррі він тренував бригаду голкіперів, до якої входили Жуліо Сезар, Франческо Тольдо та Паоло Орландоні (який нині обіймає аналогічну посаду в тренерському штабі Крістіана Ківу). Це була людина з великою індивідуальністю та харизмою, тому нерідко можна було побачити, як Сілвіну сам одягає рукавички та бере безпосередню участь у тренуваннях голкіперів на базі в Аппіано-Джентіле", — йдеться у заяві Інтера.

Внесок Лоуру в успіхи тогочасного Інтера важко переоцінити. За два сезони його роботи міланський клуб здобув два Скудетто, два Суперкубки Італії, Кубок Італії та виграв Лігу чемпіонів у 2010 році, оформивши історичний требл.