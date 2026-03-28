Італійський клуб хоче продовжити контракт із одним із лідерів команди.
Крістіан Пулішич, Getty Images
28 березня 2026, 00:20
Мілан планує повернутися до переговорів щодо нового контракту з нападником Крістіаном Пулішичем після завершення поточного сезону. Про це повідомляє Calciomercato.com.
За інформацією джерела, наразі перемовини між сторонами призупинені через напружений графік і концентрацію команди на виступах у чемпіонаті. Водночас керівництво "россонері" вже готує план подальшого розвитку складу.
Чинна угода 27-річного американця розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на один сезон. Пулішич заробляє близько 4 мільйонів євро "чистими" на рік.
У Мілан високо оцінюють внесок вінгера, який став одним із ключових гравців команди в останніх сезонах Серії А, і прагнуть закріпити співпрацю на довгостроковій основі.
Очікується, що активна фаза переговорів розпочнеться після завершення сезону, коли клуб зможе більш детально спланувати майбутнє та визначити роль Пулішича в команді.
У поточній кампанії Крістіан Пулішич провів за Мілан 27 матчів, забив 10 голів та віддав 3 результативні передачі.