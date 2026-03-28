Мілан планує повернутися до переговорів щодо нового контракту з нападником Крістіаном Пулішичем після завершення поточного сезону. Про це повідомляє Calciomercato.com.

За інформацією джерела, наразі перемовини між сторонами призупинені через напружений графік і концентрацію команди на виступах у чемпіонаті. Водночас керівництво "россонері" вже готує план подальшого розвитку складу.

Чинна угода 27-річного американця розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на один сезон. Пулішич заробляє близько 4 мільйонів євро "чистими" на рік.

У Мілан високо оцінюють внесок вінгера, який став одним із ключових гравців команди в останніх сезонах Серії А, і прагнуть закріпити співпрацю на довгостроковій основі.

Очікується, що активна фаза переговорів розпочнеться після завершення сезону, коли клуб зможе більш детально спланувати майбутнє та визначити роль Пулішича в команді.

У поточній кампанії Крістіан Пулішич провів за Мілан 27 матчів, забив 10 голів та віддав 3 результативні передачі.