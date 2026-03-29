Нападник Партизана Андрєй Костич продовжить свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного чорногорця зацікавлений Мілан, який вже домовився про трансфер футболіста, незважаючи на інтерес інших клубів.

Також наголошується, що Андрєй уже прибув до Італії для проходження медичного обстеження.

Нинішнього сезону Костич, який виступає за сербський клуб з літа 2025 року, провів 34 матчі, забив 11 голів та віддав два асисти.