Італія

Захисник впав на газон після прискорення.

Сьогодні під час відкритого для вболівальників тренування італійської Фіорентини стався вкрай неприємний інцидент. Захисник команди Додо зазнав пошкодження, що викликало серйозне занепокоєння як у тренерського штабу, так і у фанатів на трибунах.

Бразильський фулбек, який по праву вважається одним із найкраще фізично підготовлених гравців у складі фіалок, відчув біль після різкого прискорення. Виконуючи тактичну вправу, що мала завершитися подачею до штрафного майданчика, Додо раптово зупинився та впав на газон одразу за межами поля.

Медичний персонал Фіорентини миттєво відреагував на епізод і почав надавати гравцеві першу допомогу безпосередньо на місці. Пошкодження м'язового характеру без контакту з іншими гравцями.

Додо перебуває під наглядом лікарів клубу. Наразі ступінь серйозності травми та можливі терміни відновлення залишаються невідомими. Клуб чекає на результати поглибленого медичного обстеження, яке визначить, чи зможе Додо допомогти команді у найближчих матчах Серії А.