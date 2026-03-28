Гасперіні може знову попрацювати з івуарійцем у разі трансферу хавбека.

Рома вивчає можливість підписання півзахисника Аль-Ахлі Франка Кесс'є у випадку відходу Ману Коне. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, ініціатива виходить зокрема від головного тренера римлян Джан П'єро Гасперіні, який добре знайомий із футболістом ще за спільною роботою в Аталанті. Цей фактор може відіграти ключову роль у потенційному трансфері.

Також зазначається, що інтерес до Кесс'є проявляє Ювентус, однак у Ромі розглядають івуарійця як окрему кандидатуру на випадок втрати одного з лідерів середньої лінії.

Ману Коне останнім часом активно пов’язують із можливим переходом до Інтера, що змушує римський клуб заздалегідь готувати альтернативні варіанти.

У поточному сезоні чемпіонату Саудівської Аравії Франк Кесс'є провів 21 матч, у яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.