Італія

Італійський фахівець, який очолював команду як тимчасовий наставник, уклав повноцінну угоду з туринським клубом до літа 2028 року.

Італійський Ювентус офіційно оголосив про подовження співпраці з головним тренером команди Лучано Спаллетті. Згідно з новою угодою, наставник продовжить свою роботу на чолі Старої синьйори до 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року клуб призначив Спаллетті виконувачем обов'язків головного тренера до кінця поточного сезону. На цій посаді він замінив хорватського спеціаліста Ігора Тудора. Проте позитивні зміни в команді переконали керівництво не чекати завершення сезону та запропонувати тренеру довгостроковий контракт.

Генеральний директор Ювентуса Дам'єн Комоллі прокоментував цю подію:

"Ми раді подовжити контракт із Лучано ще на два сезони. З моменту приєднання до родини Ювентуса він мав миттєвий і надзвичайно позитивний вплив на гравців, клуб та вболівальників б'янконері. Від самого початку було зрозуміло, що Лучано – саме та людина, яка поведе команду до подальшого розвитку та зростання.

Його амбітний стиль гри відображає прагнення наших фанатів та клубу. Ми віримо, що стабільність та безперервність є фундаментальними стовпами для майбутнього успіху", — заявив функціонер.

За повідомленнями преси, базова зарплата італійця за новим контрактом складатиме 5 мільйонів євро на рік. Водночас, з урахуванням різних бонусів та заохочень, ця сума може зрости до 6 мільйонів євро.

Головним завданням Спаллетті на залишок сезону є здобуття путівки до Ліги чемпіонів 2026–2027. Наразі Ювентус посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 57 очок. Туринці відстають лише на один бал від Комо, який йде четвертим і поки що утримує останнє лігочемпіонівське місце.