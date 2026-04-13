Головний тренер нерадзуррі відзначив чемпіонський характер команди, розкрив секрет успіху на стандартних положеннях та майстерно уникнув розмов про Скудетто.

Міланський Інтер зробив ще один надважливий крок до титулу, проте святкувати на Джузеппе Меацца поки не поспішають. У напруженому поєдинку проти Комо команда здобула вольову перемогу, збільшивши свій відрив від Наполі до дев'яти очок за шість турів до фінішу.

Головний тренер міланців Крістіан Ківу у своєму післяматчевому інтерв'ю для DAZN детально розібрав гру, акцентувавши на труднощах та психології своїх підопічних. Матч виявився значно складнішим, ніж міг здатися на папері. За словами Ківу, тренерський штаб очікував важкої гри, але старт поєдинку змусив команду понервувати. Проти "Комо" було нелегко, і ми це чудово розуміли.

"Ми грали проти команди, яка бореться за важливі цілі, і вони це довели. У першому таймі ми були відверто здивовані їхньою інтенсивністю та енергією. Нам було важко знаходити вільні зони для виходу в атаку, а в обороні ми діяли занадто мляво", — зізнався наставник.

Ключовим епізодом гри став забитий м'яч у роздягальню: "Гол перед самою перервою став тим імпульсом, який додав нам впевненості. Після цього ми змінили свій настрій, проявили характер і суттєво підняли планку нашої гри", — додав тренер.

Ківу підкреслив, що камбек став можливим не лише завдяки емоціям, а й завдяки кропіткій тактичній роботі. Вирішальну роль, як це часто буває в закритих матчах, відіграли стандартні положення.

"Ця перемога — результат роботи всього колективу та штабу. Буквально сьогодні вранці ми цілеспрямовано відпрацьовували стандарти, намагаючись підготувати їх ідеально. У нашому складі є чудові стрибуни, і було б справжнім злочином не використовувати цю перевагу, не допрацьовуючи деталі", — зазначив фахівець.

Головний тренер вважає, що здатність команди переламати хід такого поєдинку є найкращим свідченням її зростання:

"Це перемога, яка демонструє велику зрілість. Розуміти важливість кожного моменту за шість ігор до кінця — це вирішальний фактор. Ми відповіли як справжня команда з характером, готова боротися до кінця".

Попри те, що чемпіонство здається майже вирішеною справою, керманич «Інтера» майстерно уникає гучних заяв, переймаючи риторику своїх конкурентів по Серії А. На пряме запитання про те, чи Скудетто вже в кишені, він відповів з іронією:

"Я роблю так само, як і мої колеги: вони постійно говорять про Лігу чемпіонів. Тож відповім і я — ми також дуже раді, що наближаємося до нашої мети, Ліги чемпіонів", — заявив тренер.

Свій наступний поєдинок міланський Інтер проведе вдома в рамках 33-го туру італійської Серії А проти Кальярі. Цей матч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца у п'ятницю, 17 квітня 2026 року, зі стартовим свистком о 21:45 за київським часом, після чого вже 21 квітня на нерадзуррі чекатиме важливий матч-відповідь півфіналу Кубка Італії проти Комо.