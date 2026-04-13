Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 12 квітня 2026 року.

Міланський Інтер здобув непросту виїзну перемогу над Комо у 32-му турі Серії А — 4:3.

Команда Крістіана Ківу пропустила двічі наприкінці першого тайму, що за загального малюнку гри на той момент для неї виглядало приреченням на поразку.

Однак ще до перерви "змії" відіграли один із пропущених м’ячів, тоді як другий тайм почали не просто із ще одного власного гола, а й одразу зуміли вийти вперед за рахунком, тоді як згодом закріпили перевагу.

Проте не зупинявся до кінця й Комо, подарувавши інтригу на останніх хвилинах ударом із пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Комо — Інтер у рамках 32-го туру італійської Серії А-2025/26:

Комо — Інтер 3:4

Голи: Вальє, 36, Пас, 44, Да Кунья, 89 (пен.) — М. Тюрам, 45+2, 49, Думфріс, 58, 72

Комо: Бюте — ван дер Бремпт (Смолчич, 67), Карлос (Рамон, 46), Кемпф, Вальє (Морено, 80) — Роберто (Да Кунья, 46), Перроне — Діао (Мората, 79), Пас, Батуріна — Дувікас.

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні (Аугусто, 46) — Думфріс, Барелла (Мхітарян, 77), Чалханоглу, Зелінські (Сучич, 56), Дімарко (Луїс Енріке, 56) — М. Тюрам, Еспозіто (Бонні, 56).

Попередження: Вальє, Діао, Рамон — Зелінські, Чалханоглу, Сучич, Ачербі, Аугусто, Бонні, Аканджі