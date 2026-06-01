Сума трансферу бразильця склала 16,5 млн євро.
Аліссон Сантос, Getty Images
01 червня 2026, 22:44
Півзахисник Спортінга Аліссон Сантос став повноцінним гравцем Наполі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "неаполітанців" ухвалило рішення активувати опцію викупу 23-річного бразильця, яка становила 16,5 млн євро.
Також раніше була інформація, що Аліссон підпише контракт із клубом Серії А до літа 2030 з опцією продовження угоди ще на один сезон.
Нагадаємо, Сантос перебрався до Наполі у січні на правах оренди. На його рахунку 15 матчів та чотири забиті м'ячі.
За підсумками сезону Наполі фінішував на другому місці у Серії А та наступного сезону виступить в основному етапі Ліги чемпіонів.
Раніше Кевін Де Брюйне прокоментував своє майбутнє в Наполі.