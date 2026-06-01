Сума трансферу бразильця склала 16,5 млн євро.

Півзахисник Спортінга Аліссон Сантос став повноцінним гравцем Наполі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "неаполітанців" ухвалило рішення активувати опцію викупу 23-річного бразильця, яка становила 16,5 млн євро.

Також раніше була інформація, що Аліссон підпише контракт із клубом Серії А до літа 2030 з опцією продовження угоди ще на один сезон.

Нагадаємо, Сантос перебрався до Наполі у січні на правах оренди. На його рахунку 15 матчів та чотири забиті м'ячі.

За підсумками сезону Наполі фінішував на другому місці у Серії А та наступного сезону виступить в основному етапі Ліги чемпіонів.

