Півзахисник Спортінга Аліссон Сантос став повноцінним гравцем Наполі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "неаполітанців" ухвалило рішення активувати опцію викупу 23-річного бразильця, яка становила 16,5 млн євро.

Також раніше була інформація, що Аліссон підпише контракт із клубом Серії А до літа 2030 з опцією продовження угоди ще на один сезон.

Нагадаємо, Сантос перебрався до Наполі у січні на правах оренди. На його рахунку 15 матчів та чотири забиті м'ячі.

За підсумками сезону Наполі фінішував на другому місці у Серії А та наступного сезону виступить в основному етапі Ліги чемпіонів.

Раніше Кевін Де Брюйне прокоментував своє майбутнє в Наполі.