Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Уже цього літа США, Канада та Мексика приймуть найбільший чемпіонат світу в історії футболу. На ЧС-2026 зіграють одразу 48 збірних, а серед учасників буде команда, на повернення якої чекали понад два десятиліття — Туреччина.

Для турецького футболу цей мундіаль має особливе значення. Востаннє "місячні зірки" грали на чемпіонаті світу ще у 2002 році, коли сенсаційно дісталися півфіналу та взяли бронзові медалі. Відтоді були роки скандалів, провалених відборів і постійних розчарувань. Але тепер Туреччина повертається зовсім іншою командою.

Нове покоління на чолі з Ардою Гюлером та Кенаном Йилдизом уже встигло заявити про себе в європейському футболі, а під керівництвом Вінченцо Монтелли турки перетворилися на одну з найбільш неприємних і організованих збірних Європи.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ D

Парагвай

США

Туреччина

Австралія

ТУРЕЧЧИНА НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Кваліфікація на мундіаль стала для турків підтвердженням того, що команда остаточно подорослішала.

Група з Іспанією, Грузією та Болгарією виглядала досить прогнозовано: іспанці були фаворитами боротьби за перше місце, а Туреччина — головним претендентом на другу позицію та вихід у стики.

Команда Монтелли розпочала відбір дуже нестабільно. Особливо болючим став виїзд до Іспанії, де турки зазнали нищівної поразки 0:6. Але саме після цього матчу збірна ніби змінила власну ментальність.

Туреччина виграла чотири наступні матчі, двічі впевнено розібралася з Болгарією, вдома переграла Грузію та навіть відібрала очки у Іспанії у заключному турі — 2:2.

У стикових матчах команда вже продемонструвала зовсім інший футбол. Без зайвих емоцій та хаосу турки мінімально переграли Румунію та Косово, не дозволивши суперникам створити майже нічого біля власних воріт.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Історія Туреччини на мундіалях — одна з найдивніших серед європейських збірних.

Турки могли дебютувати на чемпіонаті світу ще у 1934 році, але відмовилися від участі через небажання федерації витрачати кошти на турнір. Аналогічна ситуація трапилася і перед ЧС-1950 — команда кваліфікувалася, але не поїхала до Бразилії через фінансові проблеми.

Перший реальний виступ на світовій першості відбувся лише у 1954 році. Туреччина тоді вийшла на мундіаль після легендарного жеребкування проти Іспанії — переможця відбору визначали буквально витягуванням папірця.

На самому турнірі турки видали два абсолютно різних матчі: розгромили Південну Корею 7:0, але двічі поступилися Західній Німеччині.

Після цього збірна зникла зі світової арени майже на пів століття.

І лише у 2002 році Туреччина створила одну з головних сенсацій в історії чемпіонатів світу. Команда Шенола Гюнеша дісталася півфіналу, обіграла Японію та Сенегал, а у матчі за третє місце перемогла Південну Корею.

Саме той турнір подарував світу Хасана Шаша, Рюштю Речбера та Ільхана Мансиза, а бронза ЧС-2002 досі залишається найвищим досягненням турецького футболу.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ВІНЧЕНЦО МОНТЕЛЛА

Призначення Вінченцо Монтелли у 2023 році спочатку викликало багато скепсису. Італієць мав непогану репутацію клубного тренера, але його кар’єра після роботи у Фіорентині та Мілані помітно пригальмувала.

Втім саме у Туреччині Монтелла, схоже, знайшов ідеальне середовище для себе.

Він дуже швидко зрозумів головну проблему цієї збірної: таланту у турків вистачало завжди, але команда постійно втрачала контроль над емоціями та ритмом гри.

Монтелла зробив Туреччину значно дисциплінованішою. Тепер це не просто емоційна команда, яка летить вперед великими силами, а збірна, здатна терпіти, компактно оборонятися та грати за рахунком.

При цьому італієць не намагається обмежувати креатив своїх молодих зірок. Навпаки — він будує систему навколо їхньої свободи між лініями та швидких переходів.

Чвертьфінал Євро-2024 та вихід на ЧС-2026 стали головним доказом того, що цей проєкт працює.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ТУРЕЧЧИНИ НА ЧМ-2026

Попередня заявка з 35 футболістів

Воротарі: Угурджан Чакир (Галатасарай), Мерт Гюнок (Фенербахче), Алтай Баїндир (Манчестер Юнайтед), Мухаммед Шенгезер (Істанбул Башакшехір), Ерсін Дестаноглу (Бешикташ).

Захисники: Меріх Демірал (Аль-Ахлі Джидда), Зекі Челік (Рома), Чаглар Сьоюнджю (Фенербахче), Мерт Мюлдюр (Фенербахче), Ферді Кадіоглу (Брайтон), Озан Кабак (Гоффенгайм), Абдулкерім Бардакджи (Галатасарай), Ерен Елмали (Галатасарай), Самет Аккайдин (Різеспор), Мустафа Ескіхеллач (Трабзонспор), Юсуф Акчічек (Аль-Хіляль Ер-Ріяд), Ахметджан Каплан (НЕК).

Півзахисники: Хакан Чалханоглу (Інтер), Каан Айхан (Галатасарай), Оркун Кьокчю (Бешикташ), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Саліх Озджан (Боруссія Дортмунд), Атакан Каразор (Штутгарт), Демір Еге Тикназ (Брага), Арда Гюлер (Реал Мадрид).

Нападники: Керем Актюркоглу (Фенербахче), Ірфан Джан Кахведжі (Касимпаша), Бариш Алпер Їлмаз (Галатасарай), Кенан Їлдиз (Ювентус), Юнус Акгюн (Галатасарай), Деніз Гюль (Порту), Юсуф Сарі (Істанбул Башакшехір), Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт), Арал Шимшир (Мідтьюлланн).

ЯК ГРАЄ ТУРЕЧЧИНА?

Сучасна Туреччина — це дуже гнучка команда. Проти слабших суперників турки можуть домінувати через контроль м’яча, високе розташування фулбеків та постійний рух атакувальної трійки між лініями. Але проти топзбірних Монтелла легко перебудовує команду у значно обережнішу модель. Туреччина компактно сідає без м’яча, перекриває центр поля та дуже небезпечно вибігає у швидкі атаки.

Особливо важливу роль відіграє пресинг після втрати. Турки стали значно краще працювати без м’яча, а фізична готовність цієї команди дозволяє підтримувати високий темп протягом усього матчу. Головна сила збірної — технічні півзахисники, які здатні створити момент буквально з нічого.

ГОЛОВНА ЗІРКА: АРДА ГЮЛЕР

Попри свій вік, Арда Гюлер уже є обличчям турецького футболу. Після переходу до мадридського Реала його статус лише зріс, але головне — він навчився впливати на гру не лише епізодами, а протягом усіх 90 хвилин.

Гюлер — це футболіст, навколо якого будується вся атакувальна структура Туреччини. Він постійно шукає простір між лініями, прекрасно працює у вузьких зонах та здатен одним рішенням змінити хід матчу. Для турків особливо важливо, що Арда вже не виглядає просто талановитим хлопцем. На ЧС-2026 він їде у статусі справжнього лідера збірної.

КЕНАН ЙИЛДИЗ — ДРУГА СУПЕРЗІРКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Якщо Гюлер відповідає за магію у фінальній третині, то Кенан Йилдиз додає атаці Туреччини вертикальність та динаміку. Футболіст Ювентуса чудово працює без м’яча, постійно відкривається у напівфлангах та дуже агресивно атакує вільний простір.

Йилдиз не настільки медійний, як Арда, але всередині збірної його вплив оцінюють надзвичайно високо. Саме він часто запускає найнебезпечніші переходи команди Монтелли. Особливо небезпечним Кенан стає у матчах, де суперник залишає вільні зони між лініями — саме тому проти США його роль може бути ключовою.

ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ — БАЛАНС ТА ДОСВІД

На тлі молодих зірок саме Хакан Чалханоглу залишається людиною, яка забезпечує баланс у центрі поля. Капітан Інтера давно відійшов від ролі виключно атакувального плеймейкера. У збірній він виконує величезний обсяг чорнової роботи, допомагає команді виходити з-під пресингу та страхує молодших партнерів.

Його досвід стане критично важливим саме на великих матчах плей-оф, де Туреччині може не вистачати холоднокровності. І при цьому Чалханоглу все ще залишається одним із найнебезпечніших виконавців стандартів у світовому футболі.

ГРУПА D — ЧУДОВИЙ ШАНС ДЛЯ ТУРКІВ

Туреччина цілком може претендувати навіть на перемогу у своїй групі. Австралія виглядає найслабшою командою квартету, і саме стартовий матч може задати туркам правильний темп на весь турнір.

Парагвай — значно складніший суперник. Південноамериканці традиційно дуже добре обороняються та вміють ламати ритм гри. Саме тут Туреччині доведеться демонструвати терпіння та дисципліну.

А от матч проти США може стати одним із найяскравіших у групі. Американці грають у досить вертикальний та відкритий футбол, що створює ідеальні умови для швидких атак Гюлера та Йилдиза.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ТУРЕЧЧИНИ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ У ПЛЕЙ-ОФ?

Для Туреччини головне — уникнути провалу на старті та вийти з групи з хорошою турнірною позицією. Якщо команда Монтелли фінішує першою, то цілком може отримати більш комфортну сітку та реальний шанс дістатися чвертьфіналу.

За стилем турки дуже незручні для команд, які люблять відкритий футбол. Саме тому потенційні матчі проти США, Канади чи навіть деяких африканських збірних можуть скластися для них досить вдало.

Проблеми можуть виникнути проти максимально організованих європейських топів, які вміють контролювати темп та позбавляти Туреччину простору.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ТУРЕЧЧИНИ

Туреччина їде на ЧС-2026 не просто як симпатична молода команда. Це вже цілком сформована збірна з чіткою ідеєю гри, сильним тренером та поколінням футболістів, яке здатне голосно заявити про себе на великому турнірі.

Так, туркам поки що бракує досвіду пізніх стадій топтурнірів. Але за рівнем таланту ця команда здатна створити проблеми практично будь-кому.

І якщо Арда Гюлер проведе свій турнір на максимумі, Туреччина цілком може стати одним із головних відкриттів ЧС-2026.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

2 місце у групі D та вихід до чвертьфіналу ЧС-2026.