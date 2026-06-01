Польський хавбек поділився своїми думками після гри з Україною.
Пйотр Зелінські
01 червня 2026, 22:14
Півзахисник збірної Польщі Пйотр Зелінські прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти України (0:2).
"Це був не найвдаліший матч у нашому виконанні. Якби нам вдалося відкрити рахунок, гра могла б розвиватися за зовсім іншим сценарієм.
Збірна України добре контролювала м'яч, а також продемонструвала більше бажання та задоволення від гри. Саме цих якостей нам не вистачило.
Кожен із дебютантів має серйозний потенціал. Можливо, у цій зустрічі це було помітно не повною мірою, однак я бачив їхню роботу на тренуваннях. Вважаю, що вони здатні принести чимало користі національній команді", — наводить слова Зелінські meczyki.
