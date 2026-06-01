Національна збірна Катару виступить на найближчому чемпіонаті світу-2026, що пройде влітку у США, Канаді та Мексиці.

Головний тренер катарської команди Хулен Лопетегі визначився зі списком гравців, які будуть захищати честь країни на чемпіонаті світу 2026 року.

ЗАЯВКА КАТАРУ НА ЧС-2026

Воротарі:
Махмуд Абунада (Аль-Райян)
Салах Закарія (Аль-Духаїль)
Мішааль Баршам (Аль-Садд)

Захисники:
Педро Мігель (Аль-Садд)
Лукас Мендес (Аль-Вакра)
Ісса Лайє (Аль-Арабі)
Айюб Аль-Уї (Аль-Гарафа)
Хомам Ахмед (Культураль Леонеса)
Буалем Хухі (Аль-Садд)
Султан Аль-Брак (Аль-Духаїль)
Аль-Хашмі Аль-Хуссейн (Аль-Арабі)

Півзахисники:
Джассем Габер (Аль-Райян)
Абдулазіз Хатем (Аль-Райян)
Карім Будіаф (Аль-Духаїль)
Ахмед Фатхі (Аль-Арабі)
Ассім Мадібо (Аль-Вакра)
Мохамед Аль-Маннаї (Аль-Шамаль)

Нападники:
Ахмед Алаельдін (Аль-Райян)
Едмілсон Жуніор (Аль-Духаїль)
Мохаммед Мунтарі (Аль-Гарафа)
Хассан Аль-Хайдос (Аль-Садд)
Акрам Афіф (Аль-Садд)
Юсуф Абдурісаг (Аль-Вакра)
Ахмед Аль-Ганехі (Аль-Гарафа)
Альмоез Алі (Аль-Духаїль)
Тахсін Джамшид (Аль-Духаїль)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Football.ua (@football.ua.ua)


На чемпіонаті світу-2026 збірна Катару зіграє у групі B, де зустрінеться з Канадою, Боснією і Герцеговиною та Швейцарією