Катарська команда зіграє на груповому етапі з Канадою, БіГ та Швейцарією.
01 червня 2026, 23:23
Національна збірна Катару виступить на найближчому чемпіонаті світу-2026, що пройде влітку у США, Канаді та Мексиці.
Головний тренер катарської команди Хулен Лопетегі визначився зі списком гравців, які будуть захищати честь країни на чемпіонаті світу 2026 року.
ЗАЯВКА КАТАРУ НА ЧС-2026
Воротарі:
Махмуд Абунада (Аль-Райян)
Салах Закарія (Аль-Духаїль)
Мішааль Баршам (Аль-Садд)
Захисники:
Педро Мігель (Аль-Садд)
Лукас Мендес (Аль-Вакра)
Ісса Лайє (Аль-Арабі)
Айюб Аль-Уї (Аль-Гарафа)
Хомам Ахмед (Культураль Леонеса)
Буалем Хухі (Аль-Садд)
Султан Аль-Брак (Аль-Духаїль)
Аль-Хашмі Аль-Хуссейн (Аль-Арабі)
Півзахисники:
Джассем Габер (Аль-Райян)
Абдулазіз Хатем (Аль-Райян)
Карім Будіаф (Аль-Духаїль)
Ахмед Фатхі (Аль-Арабі)
Ассім Мадібо (Аль-Вакра)
Мохамед Аль-Маннаї (Аль-Шамаль)
Нападники:
Ахмед Алаельдін (Аль-Райян)
Едмілсон Жуніор (Аль-Духаїль)
Мохаммед Мунтарі (Аль-Гарафа)
Хассан Аль-Хайдос (Аль-Садд)
Акрам Афіф (Аль-Садд)
Юсуф Абдурісаг (Аль-Вакра)
Ахмед Аль-Ганехі (Аль-Гарафа)
Альмоез Алі (Аль-Духаїль)
Тахсін Джамшид (Аль-Духаїль)
На чемпіонаті світу-2026 збірна Катару зіграє у групі B, де зустрінеться з Канадою, Боснією і Герцеговиною та Швейцарією