Вінченцо Італьяно залишив посаду керманича "россоблу" за взаємною згодою сторін і тепер може очолити інший клуб Серії А.
28 травня 2026, 16:49
Вінченцо Італьяно залишив посаду головного тренера Болоньї. Керівництво клубу та фахівець розірвали трудову угоду за обопільною згодою. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті італійського клубу.
Італьяно очолював Болонью з червня 2024 року. У сезоні-2025/26 Серії А команда фінішувала на восьмій сходинці в турнірній таблиці, набравши 56 залікових балів.
Раніше повідомлялося, що 48-річний спеціаліст може очолити Наполі. Боси неаполітанців розглядають Італьяно як одного з головних кандидатів на вакантну посаду.
Нагадаємо, що чемпіоном Італії у сезоні-2025/26 став міланський Інтер.