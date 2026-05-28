Італія

Вінченцо Італьяно залишив посаду керманича "россоблу" за взаємною згодою сторін і тепер може очолити інший клуб Серії А.

Вінченцо Італьяно залишив посаду головного тренера Болоньї. Керівництво клубу та фахівець розірвали трудову угоду за обопільною згодою. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті італійського клубу.

Італьяно очолював Болонью з червня 2024 року. У сезоні-2025/26 Серії А команда фінішувала на восьмій сходинці в турнірній таблиці, набравши 56 залікових балів.

Раніше повідомлялося, що 48-річний спеціаліст може очолити Наполі. Боси неаполітанців розглядають Італьяно як одного з головних кандидатів на вакантну посаду.

Нагадаємо, що чемпіоном Італії у сезоні-2025/26 став міланський Інтер.