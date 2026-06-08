Італія

Інтер узгодив умови контракту з голкіпером Лаціо та наближається до завершення угоди.

Воротар Лаціо Іван Проведель близький до зміни клубної прописки та може продовжити кар'єру в Інтер.

За інформацією джерел, найближчими днями між клубами мають відбутися прямі переговори щодо умов потенційного трансферу. Міланці вже зробили важливий крок до завершення угоди, домовившись із самим футболістом.

Повідомляється, що 32-річний голкіпер погодив особистий контракт з Інтером до літа 2028 року. Угода також передбачатиме можливість продовження співпраці ще на один сезон — до 2029 року.

Наразі Проведель продовжує відновлення після серйозної травми плеча, через яку перебуває поза грою з березня. За час його відсутності місце в основному складі римської команди впевнено зайняв 21-річний воротар Едуардо Мотта, який отримав шанс проявити себе на найвищому рівні.

Проведель захищає кольори Лаціо з літа 2022 року. За цей час він став одним із ключових гравців команди, провівши 146 матчів у всіх турнірах. У 53 поєдинках воротар зумів зберегти свої ворота недоторканними.