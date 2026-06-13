Іньяціо Абате підписав із Торіно контракт на два роки.
Іньяціо Абате, Getty Images
13 червня 2026, 14:55
Торіно офіційно оголосив про призначення Іньяціо Абате на посаду головного тренера команди. Про це повідомила пресслужба італійського клубу.
У заяві зазначається, що колишній захисник Мілана приступить до виконання своїх обов'язків із 1 липня 2026 року. Сторони уклали контракт, який діятиме до 30 червня 2028 року.
Після завершення ігрової кар'єри Абате розпочав тренерський шлях у структурі Мілана, де працював із молодіжними командами. Найбільшого успіху він досяг на чолі Прімавери "россонері", яку вивів до фіналу Юнацької ліги УЄФА.
Згодом 39-річний фахівець отримав досвід роботи на дорослому рівні, очоливши Тернану. Останнім його місце роботи була Юве Стабія, де він вийшов в плейоф за підвищення в Серію А, але поступився Монці. після цього етапу кар'єри керівництво Торіно вирішило довірити йому кермо першої команди.
Для Абате це буде перший досвід роботи в Серії А як головного тренера.
Нагадаємо, Іньяціо Абате провів майже всю свою ігрову кар'єру в Мілані, за який виступав із 2009 по 2019 рік, а також захищав кольори національної збірної Італії.