Італія

Іньяціо Абате підписав із Торіно контракт на два роки.

Торіно офіційно оголосив про призначення Іньяціо Абате на посаду головного тренера команди. Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

У заяві зазначається, що колишній захисник Мілана приступить до виконання своїх обов'язків із 1 липня 2026 року. Сторони уклали контракт, який діятиме до 30 червня 2028 року.

Dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 ✍️🐂 pic.twitter.com/k23PoLQP6y — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 12, 2026

Після завершення ігрової кар'єри Абате розпочав тренерський шлях у структурі Мілана, де працював із молодіжними командами. Найбільшого успіху він досяг на чолі Прімавери "россонері", яку вивів до фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Згодом 39-річний фахівець отримав досвід роботи на дорослому рівні, очоливши Тернану. Останнім його місце роботи була Юве Стабія, де він вийшов в плейоф за підвищення в Серію А, але поступився Монці. після цього етапу кар'єри керівництво Торіно вирішило довірити йому кермо першої команди.

Для Абате це буде перший досвід роботи в Серії А як головного тренера.

Нагадаємо, Іньяціо Абате провів майже всю свою ігрову кар'єру в Мілані, за який виступав із 2009 по 2019 рік, а також захищав кольори національної збірної Італії.