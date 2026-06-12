Італія

Італійський фахівець залишає клуб після одного сезону та виходу в плейоф за підвищення в Серію А.

Юве Стабія офіційно оголосила про припинення співпраці з головним тренером Іньяціо Абате.

Сторони досягли згоди щодо дострокового розірвання контракту за взаємною згодою.

39-річний спеціаліст очолив команду влітку 2025 року та провів на чолі клубу один сезон. Під його керівництвом Юве Стабія здобула 12 перемог, 19 разів зіграла внічию та зазнала 11 поразок.

Команда вдруге поспіль пробилася до плейоф за вихід у Серію А, однак у вирішальній стадії поступилася Монці.

Абате залишає клуб на тлі чуток про можливе призначення до Торіно, який розглядає його кандидатуру на посаду головного тренера.