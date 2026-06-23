На виборах 67-річний італієць обійшов Джанкарло Абете, після чого змінив на цій посаді Габріеле Гравіну.
Джованні Малаго, Getty Images
23 червня 2026, 00:43
Джованні Малаго був офіційно обраний новим президентом Федерації футболу Італії. Про це повідомляє прес-служба FIGC.
На виборах 67-річний італієць обійшов Джанкарло Абете, після чого змінив на цій посаді Габріеле Гравіну.
Вибори відбулися в Римі, в штаб-квартирі FIGC — у них взяли участь 274 делегати, які представляють різні елементи італійської футбольної екосистеми.
Малаго переміг на голосуванні, набравши 68,58% голосів – Абете отримав 29,17%, а 2,25% припали на незаповнені бюлетені.
Раніше Малаго був президентом Італійського олімпійського комітету з 2013 до 2025 року, а потім відповідав за організацію зимових ОІ у 2026 році.
Нагадаємо, Гравіна подав у відставку після чергового провалу збірної Італії, яка втретє поспіль не спромоглася вийти на чемпіонат світу, тому першим серйозним завданням для Малаго стане вибір нового головного тренера для національної команди.