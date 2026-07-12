Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник оформив дубль і вивів англійську збірну до півфіналу чемпіонату світу-2026.

ФІФА назвала півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема найкращим гравцем чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Норвегії.

22-річний хавбек став головним героєм зустрічі, яка завершилася перемогою англійців з рахунком 2:1 після додаткового часу. Беллінгем зрівняв рахунок у компенсований до першого тайму час, а на 93-й хвилині оформив дубль, забивши переможний м'яч.

Завдяки цьому успіху збірна Англії пробилася до півфіналу світової першості, де зіграє проти Аргентини. Іншу путівку до фіналу розіграють збірні Франції та Іспанії.

Фінальний матч чемпіонату світу-2026 відбудеться 19 липня.