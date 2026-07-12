Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Норвегії похвалив свого колишнього партнера по Боруссії після вильоту з чемпіонату світу.

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд прокоментував виступ Джуда Беллінгема після чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2026, в якому Англія здолала норвежців із рахунком 2:1 завдяки дублю півзахисника мадридського Реала.

Форвард пригадав спільні виступи з Беллінгемом у дортмундській Боруссії та зізнався, що не був здивований його вирішальною роллю в матчі.

"Джуд — мій хороший друг. Ми провели два чудові роки в дортмундській Боруссії. Ми справді хороші друзі, і він чудовий хлопець.

Я зовсім не здивований, що сьогодні він забив два голи та показав таку гру. Він неймовірний футболіст, і Англії дуже пощастило, адже кожна команда хотіла б мати такого гравця", — сказав Голанд для vg.

Сам Ерлінг Голанд завершив зустріч без результативних дій, а збірна Норвегії припинила виступи на турнірі.

У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Англії зустрінеться з Аргентиною.