Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після дубля у ворота Норвегії півзахисник Реала обійшов легендарного Джеффа Герста.

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем продовжує переписувати історію на чемпіонаті світу-2026.

Дубль у чвертьфінальному матчі проти Норвегії (2:1) дозволив 23-річному футболісту піднятися на третє місце в списку найкращих бомбардирів англійської збірної в історії мундіалів.

На нинішній світовій першості Беллінгем уже відзначився шістьма голами. Ще один м'яч він забив на чемпіонаті світу-2022 у Катарі, тож тепер має сім результативних ударів у фінальних турнірах.

За цим показником хавбек випередив автора фінального хет-трика ЧС-1966 Джеффа Герста, який завершив кар'єру з п'ятьма голами на мундіалях.

Попереду Беллінгема залишаються лише двоє футболістів — Гарі Лінекер із десятьма голами та Гаррі Кейн, який є рекордсменом збірної Англії на чемпіонатах світу з 14 забитими м'ячами.

Серед чинних гравців англійської команди до п'ятірки найкращих бомбардирів на мундіалях також входять Маркус Рашфорд (4 голи) та Букайо Сака (3).