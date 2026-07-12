Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард аргентинців отримав індивідуальну нагороду після вирішального гола в овертаймі.

Нападника збірної Аргентини Хуліана Альвареса визнано найкращим футболістом чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Швейцарії.

Форвард став одним із головних героїв зустрічі, яка завершилася перемогою аргентинців із рахунком 3:1 після додаткового часу.

На 112-й хвилині Альварес забив надзвичайно важливий м'яч, ефектно відправивши його у дальній кут воріт голкіпера збірної Швейцарії Грегора Кобеля. Цей гол вивів Аргентину вперед у вирішальний момент поєдинку та став першим для 26-річного нападника на чемпіонатах світу.

Саме результативний удар Альвареса став ключовим епізодом матчу, після чого аргентинці закріпили свою перевагу та оформили вихід до півфіналу світової першості, де зіграють проти Англії.